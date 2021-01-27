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Yaramazlara biraz batar!

Öğretmen ve polis karı-koca evlerinde ölü bulundu: Doğalgaz sızıntısından zehirlendikleri düşünülüyor

Erzincan’da yaşayan öğretmen ve polis karı-koca evlerinde ölü bulundu. Çiftin, doğalgaz sızıntısından zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Demirkent Osmanlı Mahallesi’nde ikamet eden polis Mehmet Ufuk Çabuk (42) ile öğretmen eşi Özlem Çabuk’tan (44) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

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Mehmet Ufuk’un eve giden meslektaşları, çilingir yardımıyla kapıyı açtıktan sonra çifti mutfakta hareketsiz şekilde yerde buldu.

112 Acil Servis ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Doğalgaz sızıntısından zehirlendikleri değerlendirilen çiftin cansız bedenlerinin savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılacağı belirtildi.

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