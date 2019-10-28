Öğretmen, pet şişeye tekme atan 8. sınıf öğrencisini darp etti

İzmir’de bir öğretmen, 8. sınıfta okuyan bir öğrencisini pet şişeye tekme attığı için dövdü.

Fotoğraflar: DHA

Beden eğitimi öğretmeni tarafından darp edildiğini söyleyen ortaokul öğrencisi E.Ç., 25 Ekim günü Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu’nda yaşananları şöyle anlattı: “Arkadaşlarım pet şişeyi ayaklarında gezdiriyorlardı, ben de tekme vurdum sonra öğretmenimiz, hepimize ‘Çökün’ dedi. Ben de onun dizinin dibine çöktüm. Başıma yumruk attı ve daha sonra da tekmeler savurmaya başladı. Kaçıp, rehber öğretmenimizin odasına gittim. Takip edip, geldi ve burada da beni dövmeye devam etti. Diğer öğretmenlerimiz araya girip, ayırdı. Babamla birlikte okuldan çıkarken, ‘Bu okulda artık Ş.A. var, çocuğunuzun kaydını sildireceksiniz’ diye bağırmaya başladı. Çok korktum.”

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Baba Tanju Ç. ise, “Çocuğum okula gitmeye korkar oldu. Beni arayıp okula gelmemi, çocuğumun darp edildiğini söylediler. Okula gelip polis çağırdığımızda okul müdürü, polislerin çok yoğun olduğu gerekçesiyle gelemediğini söyledi. Böyle saçmalık görmedim” dedi.

Tanju Ç., hastaneden darp raporu aldıktan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek, öğretmen Ş.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.