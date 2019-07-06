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Yaramazlara biraz batar!

Öğretmen: Okul müdürü tarafından darp edildim

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, özel bir kolejde fen bilgisi öğretmenliği yapan Abdul Muddalip Ünal, işinden ayrılma isteğinin ardından Okul Müdürü Özkan D. tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Öğretmen Ünal, hastaneden aldığı raporla polise şikayetçi oldu. Okul Müdürü Özkan D. ise öğretmenin iftira attığını söyleyerek, sözleşmenin tek taraflı feshi amacıyla böyle bir yola başvurduğunu savundu.

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28 Haziran’da Kınılı Polis Merkezi’ne giderek, okulun sahibi ve aynı zamanda müdür Özkan D.’nin kendisini darp ettiğini, bunun yanı sıra kendisini ölümle tehdit ettiğini de ileri sürüp, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nden aldığı, yüzünde tokat atmaya bağlı kızarıklık bulunduğuna dair darp raporunu da verdi. 

Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, Ünal’ın ifadesine başvurdu. Ünal, polisteki ifadesinde, “Okuldaki işimi bırakmak için müdür Özkan D.’nin odasına gittim. İşi bırakmak istediğimi söyledim. Sözleşmem olduğunu, bıkrakamayacağımı söyleyip, yerinden kalkıp boğazımı sıktı, yüzüme tokat attı. Daha sonra odasından çıktım. Okulun güvenlik görevlisinin, müdürün beni çağırdığını söylemesi üzerine, tekrar odasına gittim. Güvenlik görevlisi ve diğer öğretmenlerin önünde yüzüme tekrar sert bir tokat attı. Aldığım darbeyle yere düşüp, baygınlık geçirdim. Beni öldüreceğini söylüyordu. Diğer öğretmenlerin araya girmesiyle, dışarı çıktım. Ben hiçbir şekilde karşılık vermedim. Kendisinden şikayetçiyim” dediğini bildirdi. 

Kurumda böyle bir olayın yaşanmasının üzüntü verici olduğunu belirten Ünal, yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını söyledi. 

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Müdür ise iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve öğretmenin iftira attığını dile getirdi.

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