Öğretmen döven müdür, yeni okulunda protesto edildi

Antalya’da öğretmen dövdüğü iddiasıyla başka bir okulda görevlendirilen müdür, yeni okulunda bazı öğretmenler ve veliler tarafından protesto edildi.

Fotoğraflar: DHA

Konyaaltı ilçesinde, 16 Ekim’de, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nun müdürü B.T. ile görsel sanatlar öğretmeni A.U. arasında tartışma çıktı. Öğrencilerin okulda olduğu saatte ve diğer öğretmenlerin önünde B.T., A.U.’nun başına cisimle vurdu. A.U. ambulansla hastaneye götürüldü.

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Kavganın basına yansımasının ardından milli eğitim müdürlüğünce soruşturma başlatıldı. Soruşturma süresince B.T., aynı ilçedeki Z. Marsel-Z. Denizhan Öner Ortaokulu’na müdür olarak atanırken bu okulun müdürü de kavganın çıktığı okulda görevlendirildi.

‘Adeta ödüllendirildi’

Z. Marsel- Z. Denizhan Öner Ortaokulu’nda bir grup veli, okulun bazı öğretmenleri ve Eğitim-İş Sendikası Antalya Şubesi üyeleriyle birlikte okulun önünde basın açıklaması yaparak, B.T.’yi protesto etti.

Veliler, bu görevlendirmenin adil olmadığını belirterek, B.T.’nin okuldan alınmasını istedi.

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Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar kurumların yasalardan alınan yetkilerle yönetilmesi gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti: “Bu müdürün soruşturma ve araştırma esnasında geçici süreli açığa alınması gerekirken yine ilçenin en güzide okullarından birine görevlendirilerek adeta ödüllendirildiği görülmektedir. Yaşadığımız bu dönemde insanlara çağdışı olan şiddetin uygulanmasına karşı durulması gerekirken kurumun yöneticisinin öğretmene uyguladığı şiddet kabul edilemez. Örnek olması gereken okul idarecileri ve öğretmenler bu davranışı sergiledikleri zaman kötü örnek oluşturur.”