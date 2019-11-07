Öğretmen adayları artık her yıl KPSS’ye girecek

Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçerlilik süreleri düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, ‘Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

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Buna göre, öğretmen adaylarının KPSS geçerlilik süreleri iki yıldan bir yıla düşürüldü. Böylece, atanamayan bir öğretmen artık her yıl KPSS’ye girmek zorunda kalacak.

Öğretmenlerin KPSS geçerlilik süreleri daha önce de bir yıldı. Ancak Ağustos 2018’deki yönetmelik değişiklikliğiyle iki yıla çıkarılmıştı.