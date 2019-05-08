Öğretmen açığı 92 bin, atama bekleyen en az 400 bin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’de 92 bin 165 öğretmen açığı bulunduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Milli Bakanlığı’na bağlı okullarda kadrolu öğretmen, sözleşmeli ve vekil öğretmen ile engelli öğretmen sayısına ilişkin soru önergesini cevapladı.

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Soru önergesini cevaplayan Bakan Selçuk, “4 Nisan 2019 tarihli MEBBİS verilerine göre bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında alanlar bazında görev yapan kadrolu öğretmen sayısı 770 bin 427, sözleşmeli öğretmen sayısı 83 bin 366 olup, net öğretmen ihtiyacı 92 bin 165’tir. Türkiye genelinde öğretmen olarak görev yapan engelli birey sayısı ise 6 bin 956’dır” dedi.

CHP’nin verilerine göre, atanmayı bekleyen en az 400 bin öğretmen bulunurken, Türk Eğitim Derneği’nin verilerine göre, eğitim bilimleri fakültelerinde öğrenim gören öğrenci sayısı yaklaşık 217 bin, her yıl pedagojik formasyon eğitimi alanlar ise yaklaşık 50 bin düzeyinde.

Buna göre, Türkiye’de öğretmen olarak atanabilecek durumda olan mezunlarla, halen öğretmen yetiştirme programlarında öğrenim gören sayının toplamı kadar öğretmenin, önümüzdeki 10 yıl içinde bile atanması mümkün olmayacak.