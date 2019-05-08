Diken

Yaramazlara biraz batar!

Öğretmen açığı 92 bin, atama bekleyen en az 400 bin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’de 92 bin 165 öğretmen açığı bulunduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Milli Bakanlığı’na bağlı okullarda kadrolu öğretmen, sözleşmeli ve vekil öğretmen ile engelli öğretmen sayısına ilişkin soru önergesini cevapladı.

Reklam

Soru önergesini cevaplayan Bakan Selçuk, “4 Nisan 2019 tarihli MEBBİS verilerine göre bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında alanlar bazında görev yapan kadrolu öğretmen sayısı 770 bin 427, sözleşmeli öğretmen sayısı 83 bin 366 olup, net öğretmen ihtiyacı 92 bin 165’tir. Türkiye genelinde öğretmen olarak görev yapan engelli birey sayısı ise 6 bin 956’dır” dedi.

CHP’nin verilerine göre, atanmayı bekleyen en az 400 bin öğretmen bulunurken, Türk Eğitim Derneği’nin verilerine göre, eğitim bilimleri fakültelerinde öğrenim gören öğrenci sayısı yaklaşık 217 bin, her yıl pedagojik formasyon eğitimi alanlar ise yaklaşık 50 bin düzeyinde.

Buna göre, Türkiye’de öğretmen olarak atanabilecek durumda olan mezunlarla, halen öğretmen yetiştirme programlarında öğrenim gören sayının toplamı kadar öğretmenin, önümüzdeki 10 yıl içinde bile atanması mümkün olmayacak.

Reklam

Rapor: Üniversite sınavında sayısalda en düşük ortalamalara ulaşıldı

Eğitim yerlerde sürünürken: Bakana göre ‘Dünyayla yarışıyoruz’

Sıralamalarda sonlardayız ama bakan eğitim sistemine övgüler yağdırdı

PISA raporuna göre Türkiye eğitimde yine son sıralarda

Utandıran rapor: UNICEF’e göre Türkiye ‘eğitim kalitesi’nde sonuncu

OECD raporu: Türkiye, 38 ülke arasında eğitimde sondan dördüncü

‘Otur, sıfır’: Türkiye eğitimde refah sıralamasında son sırada

Üniversite yerleştirme sonuçları: Kontenjanın yüzde 13’ü boş kaldı

Üniversite yerleştirme sonuçları: En başarılı sosyal bilimler, en başarısız imam hatipler

Üniversite sınav sonuçlarının dökümü: Matematik ortalaması 5.5, Fen Bilimleri 2.8

SON HABERLER

AKP’ye yakın kaynak: Çok umutlu değilim

AKP’li kaynaklar, 25 yıl sonra kaybedilen İstanbul seçimlerinin, halkın ekonomiye dönük kaygılarının arttığı koşullarda gerçekleştiğine dikkat çekerek koşulların değişmediğini ve 23 Haziran’da yapılacak seçimin zaferle sonuçlanacağının garanti olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. AKP’ye yakın bir kaynak ise “Bir ay önceye göre daha iyi durumda değiliz. Dürüst olmak gerekirse çok da umutlu değilim” diye konuştu.

Hacı Sabancı’dan İmamoğlu’na açık destek

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na sanatçıların ardından işinsanlarından da destek gelmeye başladı. Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Sabancı, Instagram hesabından #HerşeyÇokGüzelOlacak diye yazdı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...