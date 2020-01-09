Öğretmen, 10 yaşındaki kaynaştırma öğrencisini dövdü; annesi ‘dışlanıyor’ dedi

Eskişehir’de, ortaokulda okuyan ve duygu durum bozukluğu olan kaynaştırma öğrencisi Muhammed Yusuf (10), öğretmeni tarafından koridora çıkarılarak dövüldü. Olay anı okulun güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, annesi Gülşah İzgi’nin şikayeti üzerine adli soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili inceleme/soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çocuğunun dövüldüğü ortaya çıkaran annesi, okulda ‘oğlunun dışlanmaya devam ettiğini’ söyledi.

Anne Gülşah İzgi, 10 yaşındaki oğlundaki darp izlerini gösterdi. Fotoğraflar: DHA

Eskişehir’de oturan Gülşah İzgi’nin duygu durum bozukluğu olan oğlu Muhammed Yusuf, kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim aldığı Orhangazi Ortaokulu’ndaki sınıfta aldığı ilaçların etkisiyle uyuya kaldı. Bunun üzerine iddiaya göre öğretmeni Hasan Hüseyin Ö., Yusuf’u koridora çıkarıp dövdü. Okul yönetimi, anne Gülşah İzgi’yi çağırarak oğlu Yusuf’un öğretmenine saldırdığını söyledi. Okulun güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde ise öğretmenin Yusuf’u koridorda dövdüğü ortaya çıktı. Görüntüleri izlediğinde şok olan Gülşah İzgi, polise haber verip öğretmenden şikayetçi oldu. Oğluna darp raporu alan anne İzgi, Cumhuriyet Savcılığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de şikayette bulundu.

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Okulun güvenlik kamerasında, çocuğun dövülme anları.

Okulun güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde çok üzüldüğünü ve anlatan Gülşah İzgi, yaşananları şöyle anlattı: “Okuldan beni arayıp oğlum Yusuf’un öğretmenini darp ettiğini söylediler. Geldim okula, baktım oğlumda darp izleri var. Bana ‘boynum acıyor dokunma‘ dedi. Okul yönetiminden güvenlik kamerası görüntülerini çıkarmalarını istedim. Oğlum öğretmenini nasıl darp ediyor görmek istedim. Çıkarmak istemediler, açtıklarında tam tersi öğretmeninin oğlumu dövdüğü ortaya çıktı. Polisi çağırmak istedim, şikayetçi olmam gerektiğini düşündüm ama çağırmadılar, ben çağırdım. Oğluma dair darp raporu aldık, şikayetçi oldum. Onlar olayı kapatmak istediler.”

Anne: Farklı bir öğretmen oğlumu derse almadı, ‘yaptığın hatayı biliyorsun’ denmiş; okulda dışlama devam ediyor

Gülşah İzgi, oğlunun öğretmeni tarafından dövülürken, diğer üç öğretmenin buna müdahale etmediğini ve sadece izlediğini belirterek, şunları anlattı: “Görüntüleri izlerken çok kötü oldum, çocuğumu boynundan tutmuş yere fırlatıyordu. Sonra tekme attığını gördüm. O sırada üç öğretmen daha vardı, hiçbiri müdahale etmedi, izlediler sadece. Bunun üzerine şikayette bulunduk. Umarım hak ettiği cezaları alırlar. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gittim, bugün bana öncekilere göre çok farklı davrandılar. Bugün Yusuf okula geldi, farklı bir öğretmeni tarafından derse alınmadı. Gerekçesi ise oğluma ‘sen dün yaptığın hatayı biliyorsun‘ denildi. Hala dışlamalar okulda devam ediyor. Oğlum Yusuf bu okulda kaynaştırma öğrencisi. Sınıfta uyuduğu için öğretmeni tarafından dövüldü. Oğlumda duygu durum bozukluğu var, ilaç alıyor. Bu ilaçlar dolayısıyla uyku yapıyor. Uyuduğunu görünce öğretmeni kolundan tutarak koridora çıkarıyor ve orada darp ediyor. Kamera görüntülerinde de hepsi var. Sadece öğretmenden değil, okul yönetiminden de şikayetçiyim. Oğlum kafasına darbe almış, boynunda tırnak izleri, kafasında şişlik var, bacaklarında morluk tekmelendiği için. Oğlum şu anda psikolojik olarak iyi değil, bana ‘anne beni dışlıyorlar‘ dedi. Okulda bütün öğretmenlerin kendisini hedef aldığını söylüyor, derse sokmadıklarını söylüyor.”

10 yaşındaki kaynaştırma öğrencinin darp edildiği ortaokul.

Muhammed Yusuf’un öğretmeni tarafından dövülmesine ilişkin Cumhuriyet Savcılığı adli soruşturma başlatırken, Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, “Eskişehir’de bir ortaokulumuzda kaynaştırma öğrencimiz ile ilgili yaşanan ve bugün medyaya yansıyan olay ile ilgili Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır” dendi.

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7 Kasım 2019’da ortaya çıkan bir başka olayda, Aksaray’daki Merkez Mehmetçik İlkokulu’nda velilerin, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep ettiği ve okulun çıkış saatinde bir araya gelerek otizmli çocukları yuhaladıkları anlaşılmıştı.

Otizmli öğrencilerin diğer veliler tarafından yuhalanması sonrasında açığa alınan okul müdürü ve yardımcısı görevden alınmıştı.