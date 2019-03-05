Öğretim üyem canım benim: Öğrencisinin bebeğini kucağına alıp ders anlattı

ABD’de bir öğretim üyesi, erkek öğrencisinin bakıcı bulamadığı için sınıfa getirmek zorunda kaldığı bebeğini ders anlatırken kucağında taşıyınca sosyal medyada en çok konuşulan kişileri arasına girdi.

Nathan Alexander ve Assata. Fotoğraf: Twitter

Olay, ABD’nin Georgia eyaletindeki Morehouse Üniversitesi’nde gerçekleşti.

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BBC Türkçe’nin ABD basınından derlediği habere göre baba Wayne Hayer, bakıcı bulamayınca bebeği Assata’yı derse götürmek zorunda kaldı, durumunu öğretim üyesine açıkladı.

Öğretim üyesi Nathan Alexander, öğrencisinin dersi iyi dinlemesi için 50 dakikalık ders boyunca bebeği tutmayı önerdi. Fotoğrafların sosyal medyada yayılmasından sonra Alexander’a övgü mesajları yağdı.

Buzzfeed’e açıklamasında çocuğunun olmadığını söyleyen Alexander, “Ağlamaya başlayacağınden endişelendim ama mükemmel geçti. Son derece iyi huyluydu” dedi.

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Baba hem okuyor hem iki işte çalışıyor

34 yaşındaki öğretim üyesi, kızına bakabilmek için sık sık dersi erken terk ettiğini fark edince babaya bebeğini sınıfa getirebileceğini söylemiş. Hayer tam zamanlı olarak okula devam etmenin yanısıra iki işte birden çalışıyormuş.

Alexander, CNN televizyonuna verdiği söyleşide,“Bu fotoğraf ebeveynlerin her gün neler yapmak zorunda olduğunu ve bu nedenle düşük bir ücret karşılığında çocuk bakımından faydalanabilmenin önemini hatırlatması açısından önemli” dedi.

Bebek uyuyunca ‘Sıkıcı oluyorum’ demiş

Alexander, ders anlatırken bebek uykuya dalınca sınıfa “Sanırım şimdi sıkıcı olmaya başlıyorum” diye espri yapmış.

Martin Luther King’in okuduğu okul

Morehouse Üniversitesi, tarihsel olarak siyah erkeklerin gittiği bir sanat okulu olarak biliniyor. Okulun ünlü mezunları arasında Amerikalı yurttaş hakları lideri Martin Luther King Jr de bulunuyor.