Öğretim görevlisinin tacizini şikayet eden öğrenci, baskı sonucu okulu bıraktı

Burdur’da, öğretim görevlisinin cinsel saldırısını şikayet eden kadın öğrencinin, okuldaki diğer öğretim görevlilerinin ve bazı öğrencilerin baskıları sonucu okulu bırakmak zorunda kaldığı belirtildi. Saldırının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmiş olmasına rağmen araştırma görevlisi hakkında dava açılmadığı bildirildi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre S.D.A., Burdur’da Çavdır Meslek Yüksek Okulu sosyal hizmetler bölümü ikinci sınıfta öğrenim görüyordu. İddiaya göre, öğretim görevlisi M.Ö.T, Ocak 2019’da yanında başka bir öğretim görevlisinin olduğunu belirterek, S.G.A’yı ‘ders çalıştırmak için’ bulunduğu eve davet etti.

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İçkili olduğu öne sürülen M.Ö.T.’nin S.G.A.’ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. S.G.A.’nın evden uzaklaştığı, öğretim görevlisinin de olaydan sonra tacizlerinin devam ettiği belirtildi.

S.G.A.’nın şikayeti üzerine olay, üniversite tarafından 12 Mart’ta savcılığa iletildi. Savcılık şikayetten beş ay sonra 18 Ekim’de S.G.A.’nın ifadesini aldı.

Bu süreçte M.Ö.T. ile S. adlı bir öğretim görevlisinin başka bir meslek yüksek okuluna gönderildiği kaydedildi. Daha sonra şüpheli M.Ö.T.’nin Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından görevden alındığı ifade edildi.

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M.Ö.T.’nin okula dönmesi için bazı öğretim görevlilerinin imza kampanyası başlattığı, S.D.A.’nın ifadesine göre, şikayetini çekmesi için kendisine baskı uygulandığı belirtildi.

Baskılar yüzünden okula devam edemediği söylenen S.G.A.’nın 7 Ekim’de, Çavdır Meslek Yüksekokulu’na başvurarak kayıt dondurma talebinde bulunduğu, yüksekokul müdürlüğünün 21 Ekim’de dondurma talebini reddettiği, S.D.A.’nın da bundan sonra okulu bıraktığı ifade edildi.

Avukatlar: Başka mağdurlar da var

Öğrencinin avukatları Çağrı Ayhan Şenel ve Birgül Tavşan Kayıran, müvekkillerinin yaşadıklarını şöyle anlattı: “Müvekkil, yaşamış olduğu travmanın ardında okuldaki diğer öğretim görevlilerinin ve bazı grup öğrencilerin de aşağılama, hakaret ve iftiralarına maruz kalmış, dışlanarak ötekileştirilmiş ve adı geçen öğretim görevlisi hakkındaki şikâyetini geri çekmediği müddetçe okulu bitirmesinin engelleneceği konusunda tehdit edilmiş hatta ölüm tehditleri dahi almıştır. Müvekkil, Ankara’daki ailesinin yanına dönmek zorunda kalmıştır. Çavdır Meslek Yüksek Okulu’nda, M.Ö.T’nin cinsel saldırısına uğrayan başka kız öğrenciler de vardır ancak mağdurlar susturulmuşlardır.”