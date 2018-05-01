Öğrenmenin yaşı yok ama ‘kusursuz yabancı dil’ için sınır 10 yaş

Yabancı bir dili, anadil gibi öğrenebilmek için işe 10 yaşından önce başlamak gerekiyor.

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre insanlar 17-18 yaşına kadar yüksek derecede dil öğrenme yeteneğine sahip, ancak bu aşamadan sonra yetenek azalıyor.

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BBC Türkçe’in aktardığına göre Cognition adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırma, Facebook’ta farklı ulus ve yaşlardan 670 bin kişinin katıldığı testten alınan sonuçlara dayanıyor.

Testte, belirli İngilizce cümlelerinin gramer açısından doğru olup olmadığı soruldu.

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Kullanıcılara ayrıca yaşları, ne zamandır ve nerede İngilizce öğrendikleri soruldu.

Katılımcıların 246 bini sadece İngilizce konuştuğunu söylerken, geriye kalanlar iki ya da daha çok dil bildiğini söyledi.

İngilzce dışında en çok görülen ana dillerse, Fince, Türkçe, Almanca, Rusça ve Macarca’ydı.

Testi çözenlerin çoğu 20’li ve 30’lu yaşlardayken, en ufak katılımcı 10, en büyük ise 70 yaşındaydı.

Bir bilgisayar modellemesiyle test sonuçlarını inceleyen uzmanlar, gramerin en iyi çocuklukta öğrenildiğini, bu yeteneğin gençlikte de biraz devam ettiğini ve yetişkinlikte kaybedildiğini gördü.

‘Yetişkinken de dil öğrenilebilir’

Ancak uzmanlar, geç yabancı dil öğrenmeye başlayanların da kusursuz olmasa da çok iyi olabileceğini belirtti.

Uzmanlar dil öğrenme yeteneğinin kaybedilmesini, yetişkinlikte beynin değişme ve adapte olma yeteneğinin azalmasıyla açıklıyor.

Araştırmayı yapan ekipten Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Beyin ve Bilişsel Bilimler Uzmanı Josh Tenenbaum “Biyolojik bir değişim olma ihtimali var. Sosyal ya da kültürel bir şey olması da mümkün” dedi.

Ancak uzmanlar, bunun yetişkinlikte dil öğrenmenin yararsız olduğu anlamına gelmediğine de dikkat çekiyor.

Başka bir dil öğrenmek beyin için faydalı olduğu gibi bazı araştırmalara göre bunamayı bile geciktirebiliyor.

York Üniversitesi Dil Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Marilyn Vihman ise “Erken başlamazsanız bir yabancı dili anadiliniz gibi konuşamayacağınızı söylemek biraz sorgulanabilir bir önerme. Böyle vakalar nadiren görülüyor ama görülüyor ve belgeleniyor. 20’lerinde yeni bir dil öğrenip casusluk yapanlar var. Böyle belgelenmiş üç ya da dört vaka var” dedi.

Yine York Üniversitesi’nden Dr. Danijela Trenkic de çalışmanın sadece dilin bir boyutuna, gramere odaklandığına dikkat çekti ve “Bir yerli gibi konuşamasanız da, tüm cümlelerinizin grameri doğru olmasa da mükemmel bir iletişim kurabilirsiniz” dedi.