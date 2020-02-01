Öğrenciye vurup saçını çeken öğretmen görevden alındı

Siirt’te bir öğrencinin saçını çekip vuran, “Gebertirim seni” diyen öğretmen görevden alındı.

Fotoğraf: DHA

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Pervari ilçesindeki Karşıyaka köyünde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A.’nın altı yaşındaki bir erkek öğrencinin kafasına vurduğu görülüyor.

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Öğretmenin saçını çektiği öğrenciye “Bir daha o hareketi yap, seni gebertirim ha. Senin baban bu saçını traş ettirmezse ben ne yaparım bu saçını. Şu an ne yapıyorum? Seni paralarım ha” dediği duyuluyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatarak öğretmen görevden alındı.

Açıklamada şöyle dendi: “Pervari ilçesi Karşıyaka Köyü Okulu öğretmeninin öğrencinin saçını çekip tokatlaması ile ilgili olarak, öğretmenin kurumumuzda ücretli öğretmen olarak görev yaptığı tespit edilmiş olup, hemen görevine son verilmiştir. Söz konusu öğrenci için yine rehber öğretmenler görevlendirilmiş olup, psikolojik destek sağlanmıştır.”

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Öğretmen hakkında savcılığın ceza soruşturması başlatıp başlatmadığı bilinmiyor.