Diken

Yaramazlara biraz batar!

Öğrenciye vurup saçını çeken öğretmen görevden alındı

Siirt’te bir öğrencinin saçını çekip vuran, “Gebertirim seni” diyen öğretmen görevden alındı.

Fotoğraf: DHA

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Pervari ilçesindeki Karşıyaka köyünde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A.’nın altı yaşındaki bir erkek öğrencinin kafasına vurduğu görülüyor.

Reklam

Öğretmenin saçını çektiği öğrenciye “Bir daha o hareketi yap, seni gebertirim ha. Senin baban bu saçını traş ettirmezse ben ne yaparım bu saçını. Şu an ne yapıyorum? Seni paralarım ha” dediği duyuluyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatarak öğretmen görevden alındı.

Açıklamada şöyle dendi: “Pervari ilçesi Karşıyaka Köyü Okulu öğretmeninin öğrencinin saçını çekip tokatlaması ile ilgili olarak, öğretmenin kurumumuzda ücretli öğretmen olarak görev yaptığı tespit edilmiş olup, hemen görevine son verilmiştir. Söz konusu öğrenci için yine rehber öğretmenler görevlendirilmiş olup, psikolojik destek sağlanmıştır.”

Reklam

Öğretmen hakkında savcılığın ceza soruşturması başlatıp başlatmadığı bilinmiyor.

SON HABERLER

‘Kaçak’ ocakta iki işçinin cesedi çıkarıldı; vali ‘İş güvenliğine dikkat’ dedi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında meydana gelen göçükte 20 saatin sonunda iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ocağın kapatıldığını, ancak kaçak olarak yeniden açıldığını belirterek, ‘işçilerin burada çalışmaya niyetlendiklerini’ belirtti. Bektaş, ocağın ‘kaçak’ çalıştırıldığını belirtmesine rağmen, “Allah bize akıl fikir versin. Biraz daha iş güvenliği kurallarını dikkate alarak çalışmayı nasip etsin” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...