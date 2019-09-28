Öğrencisinin velisi sınıf öğretmenini hastanelik etti

Mersin’de sınıf öğretmeni Nigar Özçelik (50), öğrencisinin velisi tarafından darp edildi. 30 yıllık eğitimci Özçelik’in hastanedeki tedavisi tamalanırken şikayeti üzerine veli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Merkez Mezitli ilçesindeki Vali Şenol Engin İlkokulu’nda çalışan Özçelik, önceki gün koridordaki bir öğrenciyi sınıfa girmesi konusunda uyardı. Ertesi gün okula giden öğrencinin anne ve babası çocuklarını ittiğini öne sürdükleri Özçelik ile tartıştı. Öğrencinin babası tartışma sırasında Özçelik’e saldırdı. Diğer öğretmenlerin müdahalesi ile veli uzaklaştırılırken, Özçelik hastaneye kaldırıldı.

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Özçelik yaşananları şöyle anlattı: “Bir kadın sınıfın kapısını açtı. Bana hakaret etmeye başladı, ‘Sen benim oğlumu nasıl tutarsın. Sınıfına itersin’ diye. Ben de olayı açıklamaya çalıştım. ‘Birazdan eşim gelecek görürsün sen’ dedi. Daha sonra eşi geldi, ona da açıklamaya çalıştım. Saçımı tutup çekti. Bunun üzerine ben kaçtım. Yeniden saçımdan yakalayarak sınıfın kapısına sıkıştırdı, vurdu. Çocuklar da gördü. Öğretmen arkadaşlar beni kurtarmaya çalıştı. Ben kendimden geçtim.”

Olayın duyulmasının ardından Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serbülent Sevdi hastanede Özçelik’i ziyaret etti. Sevdi, hem bir kadına hem de bir öğretmene yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, Özçelik’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.