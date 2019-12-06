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Yaramazlara biraz batar!

Öğrencisini istismar eden Kuran kursu hocasına ‘iyi hal indirimiyle’ 28 yıl hapis

İstanbul Fatih Atatürk İmam Hatip İlköğretim Okulu’nda ücretli öğretmenlik ve Kuran kursu hocalığı yapan Seyfettin Tekin, öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 28 yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Evrensel’den Eylem Nazlıer’in haberine göre, B.A’nın ailesinden üç yıl boyunca gizlediği cinsel istismar, 2017 yılında hastaneden bir muayene esnasında anlaşıldı.

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Annesinin suç duyurusunda bulunması üzerine B.A., Fatih Çocuk Büro Amirliği’nde yaşadıklarını anlatarak, 2015 yılında 8’inci sınıftayken Kuran Kursu hocası Seyfettin Tekin tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi.

‘Cinsel ilişikiye girmedim, cinsel davranışta bulundum’

Aynı gün ifade vermeye çağrılan Tekin, B.A.’yla ‘cinsel ilişkiye girmediğini ancak cinsel davranışlarda bulunduğunu ve pişman olduğunu’ söyledi.

Kara duruşmasında daha önceki ifadesini reddeden sanığa, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarından’ 30 yıl hapis cezası verildi. Sanık hakkında ‘iyi hal indirimi’ uygulayan mahkeme heyeti cezayı 25 yıla indirdi. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen üç yıl dokuz ay hapis cezası da yine indirimle üç yıl bir ay 15 güne çevrildi.

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Dava süresince tutuksuz yargılanan sanık, karardan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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