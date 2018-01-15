Öğrencisini döven öğretmeni okul müdürü savundu: Çok yaramaz, siz ne yapardınız?

Diyarbakır’da arkadaşına tükürdüğü gerekçesiyle 7’nci sınıf öğrencisini yerlerde sürükleyip döven öğretmeni okul müdürü savundu: “Çocuk çok yaramaz, siz ne yapardınız? Empati yapın.”

Habertürk’ten Veysi İpek’in haberine göre Yenişehir ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni M.M.T., 12 yaşındaki öğrencisi U.O.’yu ‘arkadaşına tükürdüğü’ gerekçesiyle feci şekilde dövdü.

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Küçük çocuğun gözünün şiştiğini gören annesi Canan O. okul yönetimiyle görüştükten sonra hastaneden aldığı darp raporuyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube’de ifade veren U.O. olayı şöyle anlattı: “Öğretmenler zili çaldığında sınıfa girmek için koridorda beklerken 8. sınıf öğrencisi M.T. bana ‘Şişko’ dedi. Ben de kendisine tükürdüm. Öğretmen M.M.T. tükürdüğümü görmüş ve beni yanına çağırmış ancak duymadığım için sınıfıma girdim. Peşimden geldi, sağ yanağıma bir tokat vurdu, yakamdan tutup beni yere savurdu. Yerdeyken tekme tokat vurmaya başladı. Kafama ve sağ böbreğimin olduğu yere tekme attı. Sonra çıkıp gitti. Sınıf öğretmenim D.G. de sınıftaydı, olan biteni gördü ancak müdahalede bulunmadı. Eve gidip anneme anlatmak istedim ama müdür yardımcısı izin vermedi.”

Tanık öğretmen yalanladı. öğrenciler doğruladı

U.O., davadan vazgeçmeleri için okulda maruz kaldığı baskı nedeniyle 20 gündür okula gidemediğini söylerken, anne Canan Ö. ise öğretmen M.M.T.’nin yakınlarının, şikayeti geri çekmeleri karşılığında para teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Müfettişler, tarafların ve tanıkların ifadesini aldı.

M.M.T., “Dövmedim. Bana tükürdü, küfretti. Bağırdım, ittirdim” dedi.

Tanık öğretmen D.G. dayak iddiasını yalanlarken öğrenciler “Öğretmen U.O.’yu dövdü” diye konuştu.

‘Siz olsaydınız ne yapardınız?’

Okul müdürü B.Y. ise M.T.T.’yi savundu: “Çocukları barıştırdım. Öğretmenim kesinlikle dövmediğini söyledi. Zaten öyle bir insan değil. Ben şiddete karşı biriyim, kendisine sordum ‘Yok’ dedi. Müfettişlere de yaşananları anlattım. Yaramaz bir çocuk. Siz olsaydınız ne yapardınız? Empati yapın.”