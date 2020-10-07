Öğrencisi, EBA’dan ders takip etsin diye düğünde takılan takıları bozdurup televizyon aldı

Gaziantep’te görevli bir öğretmen, EBA platformundan canlı yayınlanan derslere katılamayan öğrencisine düğünde takılan takılarını bozdurarak televizyon aldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Şehit Mehmet Karadal Ortaokulu müzik öğretmeni Botan Erekli, bir öğrencisinin evlerinde televizyon olmadığı için dersleri takip etmediğini öğrendi.

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Yeni evli olan ve eşiyle konuşan Erekli, bazı takıları bozdurarak öğrencisinin ailesine televizyon satın aldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Erekli ve eşini makamında kabul etti, onlarla sohbet etti.

Erikli’ye örnek davranışından dolayı teşekkür eden Gül, öğretmene başarı belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.