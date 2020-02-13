Öğrencinin suratına tekme atan müdüre dava: ‘Yere vurdum, çocuğa vurmadım’

Isparta’da öğrencisinin yüzüne tekme attığı iddia edilen okul müdürüne dava açıldı.

Fotoğraf: DHA (Kamera kaydı)

Olay Işıkkent Mahallesi’nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nun bahçesinde geçen sene 12 Kasım’da yaşandı. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği yangın tatbikatı öncesi öğrenciler bahçede toplandı. Bu sırada okul müdürü A.Y.’nin yerde oturan yedinci sınıf öğrencisi A.Ö.’nün yanına gelerek suratına tekme attığı öne sürüldü.

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Öğle arası eve giden 13 yaşındaki A.Ö., yaşadıklarını babası İ.Ö.’ye anlattı. Baba okula giderek idarecilerle birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra savcılığa başvurarak müdür hakkında şikayetçi oldu.

‘Anlık tepki gösterdim’

Müdür ifadesinde okulda laçkalık ve ciddiyetsizlik olduğunu, olay günü okul bahçesinde yangın tatbikatı yaptıklarını, öğrencilerin yanıcı ve parlayıcı maddelere doğru hareket etmesi nedeniyle zarar görebileceklerini düşünerek anlık tepki gösterdiğini ve geri çekilmelerini söylediğini, bu sırada da ayağını yere vurduğunu, mağdur çocuğa vurmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Sağlık raporu: Sıyrık ve şişlik var

Öğrenci ise tatbikat sırasında bahçede toplandıklarında ön sırada olduğu için diz çökerek beklediğini, bu sırada müdürün gelip yüzünün sağ tarafına tekme attığını iddia etti. Sağlık kuruluşlarından alınan raporda öğrencinin sağ yanağında sıyrık ve sağ kaşında minimal şişlik olduğu tespit edildi.

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‘Üç öğretmen daha vardı, hepsi arkasını döndü’

Baba İ.Ö, müdürü CİMER’e şikayet ettiğini, Milli Eğtim Müdürlüğü’nün araştırma için müfettiş atadığını belirtti. Kamera kayıtlarında müdür çocuğunu darp ederken yanında üç öğretmen daha bulunduğunu, hepsinin arkasını dönüp gittiğini söyleyerek ‘çocuğumu hakkını aramak zorundayım’ dedi.

‘Basit yaralama’dan dava

Okul müdürü A.Y. hakkında, Isparta Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit yaralama’ suçundan dava açıldı.