Öğrencilerinin, intihar görüntülerini içeren videoyu izlemelerine izin veren öğretmen görevden alındı

Avustralya’da, öğrencilerinin, bir adamın intihar ettiği anların görüntüsünü içeren videoyu izlemelerine izin veren öğretmenin işine son verildi.
‘Busselton Senior High School’ adlı lisenin öğrencileri, yerel basına göre geçen hafta, sınıfta videyou izledi.
Busselton kentindeki okulun sınırlarında bulunduğu Batı Avustralya eyaletinin eğitim dairesinin başındaki Lisa Rodgers şunları söyledi: “Yetkililerimizin ebeveynleri böyle bir videonun sanal ortamda dolaştığına dair uyarıda bulunmasının ardından bir öğretmenin öğrencilerinin izlemelerine izin vermesi kesinlikle kabul edilemez. Öğrencilerin görüntüleri izlediğini öğrenir öğrenmez öğretmeni görevden aldık.”
Altı-yedi öğrencinin öğretmenlerinden izin alarak videoyu izlediğini söyleyen Rodgers, “İzin almasalar da izlemeleri engellenmeliydi” dedi
Rodgers, görüntüleri izleyen öğrencilere psikolojik destek verileceğini de sözlerine ekledi.