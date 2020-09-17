Öğrencilerinin, intihar görüntülerini içeren videoyu izlemelerine izin veren öğretmen görevden alındı

İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki bir restoranda, Ekim 2015’te eşinin kız kardeşinin üç yaşındaki oğlunun yüzüne asit döktüğü gerekçesiyle yargılanıp dokuz yıl 36 ay hapis cezasına çarptırılan Cihan Araçman, 5 milyon 330 bin liralık maddi ve manevi tazminata mahkum edildi.