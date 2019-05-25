Diken

Yaramazlara biraz batar!

Öğrencilerini döven ilkokul müdürü görevinden alındı

İlkokul müdürü Ö.Ü, bahçede İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere şiddet uygulaması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevinden alındı.

Çankırı’nın Yapraklı ilçesindeki bir ilkokulda müdür olan Ö.Ü. İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere okulun önünde tokat atarken ve bir öğrenciyi kulaklarından kaldırırken görüntülenmişti.

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Bir velinin cep telefonu ile görüntülediği olay sosyal medyada yayılıp büyük tepki çekmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Açıklama

Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) “Çankırı’daki bir ilkokulumuzda öğrenci velisi tarafından görüntülenen ve televizyon haberleriyle medyaya yansıyan vahim görüntülerle ilgili olay 8 Mart 2019 cuma günü yaşanmıştır. Olayla ilgili olarak Bakanlığımız müfettişleri tarafından başlatılan inceleme/soruşturma sonucu söz konusu kişinin yöneticilik görevi üzerinden alınmış olup, hakkındaki adli süreç devam etmektedir” dedi.


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