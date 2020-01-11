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Yaramazlara biraz batar!

Öğrencilerin soğukta üşüdüğünü görüp sınıfa aldığı kedi okulun maskotu haline geldi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, öğrencilerin üşürken bulup, sınıflarına aldıkları ve ‘Karton’ adını verdikleri kedi okulun maskotu haline geldi. Sıraların üstünde gezinen Karton öğrencilerle ‘ders dinliyor’, onlara arkadaşlık ediyor.

Fotoğraflar: DHA

Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencileri okul bahçesinde soğuktan tir tir titrediğini gördükleri kediyi sınıfa almak istedi. Türkçe öğretmeni Nuri Gürdal da öğrencilerinin isteğini geri çevirmedi.

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Sadece bu sınıfın değil okulun tüm öğrencileri Karton’a alıştı ve bahçede onun için bir yuva yapmaya karar verdi.

Öğretmen Nuri Gürdal şunları söyledi: “Çocuklar bana gelip bahçede buldukları kediyi içeri almak istediklerin söyledi. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Çocukların bu davranışı çok mutlu etti beni. İnşallah hayvan sevgisini tüm öğrencilerimize aşılamak istiyoruz.”

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