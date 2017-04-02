Öğrencilerin oyları ‘tehlikede’: Ara sınavlar referandum tarihine göre düzenlenmemiş

Üniversitelerde ara sınav tarihlerinin 16 Nisan’da yapılacak referanduma göre ayarlanmaması nedeniyle birçok öğrencinin oy kullanamayabileceği ileri sürüldü.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre referanduma iki hafta kala CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bazı üniversiteler tarafından sınav takvimlerinin öğrencilerin oy kullanmasına engel teşkil edecek şekilde düzenlendiği iddiasında bulundu.

Tanal’ın verdiği bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 13 Nisan Perşembe ve 15 Nisan Cumartesi günleri biri vize diğeri final sınavı olmak üzere iki sınav yapılacak. 15 Nisan Cumartesi günü yapılacak sınav saat 10.00 ve 12.00 arasında olacak. Fakültede, 17 Nisan Pazartesi günü ders yapılacağı için birçok öğrenci oy kullanmak için memleketlerine gidemeyecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Van 100’üncü Yıl Üniversitesi eczacılık fakültelerinde internetteki akademik takvimle öğrencilere e-posta ve mesajlarla gönderilen sınav takvimlerinin farklı olduğu, 12 Nisan’da vize sınavı yapılacak bu okullarda 15 Nisan Cumartesi gününe de final sınavı koyulduğu belirtildi.

Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde ise 17 Nisan Pazartesi günü saat 9.00’da sınav yapılacak.

Tanal “Öğrencilerimiz bize ulaşarak sorunu dile getirdi. Konuyla ilgili soru önergemizi pazartesi grubumuza sunacağız. Bunlar yeni anayasayla getirilmek istenen parti devletinin ayak sesleridir, ancak halk bu düzene 16 Nisan’da dur diyecek” dedi.