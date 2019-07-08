Öğrencilerin KYK yurduna karşı direndiği ODTÜ’ye polis girdi

Öğrencilerin, üniversite arazisinin Kavaklık bölgesinde yapılması planlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna karşı, üniversitenin söz hakkı olmayacağı gerekçesiyle çadır kurup direndiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) polis girdi.

Fotoğraf: Twitter

15 Mayıs’tan beri devam eden direnişi sonlandırmak için polisin müdahale etmek üzere ODTÜ’ye girdiğini Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan Twitter hesabından duyurdu. Candan, bu sabah “Polis ODTÜ Kavaklığa girmiş durumda ODTÜ’ye acil destek….” mesajını paylaştı. Candan, dün akşam da ‘inşaatın başlayacağına ve bu nedenle sabaha karşı operasyon düzenleneceğine’ dair bir mesaj paylaşmıştı.

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HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de sosyal medya hesabından ODTÜ’den bir video paylaşarak, “ODTÜ Kavaklık alanı polis tarafından ablukaya alındı” yazdı.

Öğrenciler, arazinin, üniversitenin söz hakkı olmayacak şekilde devredilmesi, yerleşkedeki ekosisteminin zarar görebileceği ve yurdun gerici yapılanmaları güçlendirebileceği endişeleri nedeniyle inşaat alanına kurdukları çadırlarda direniyor.