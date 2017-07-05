Öğrencilerin kimliklerini Twitter’da yayınlayan gazeteci Mevlüt Yüksel’e hapis istemi

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın avukatlarından Behiç Aşçı, “Hala sağlıklarına kavuşabilirler ancak zamanları azalıyor. Hükumetin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Bu son değil ancak son yakın” dedi.