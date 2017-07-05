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Öğrencilerin kimliklerini Twitter’da yayınlayan gazeteci Mevlüt Yüksel’e hapis istemi

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İstanbul Üniversitesi’ndeki kavganın ardından gözaltına alınan öğrencilerin kimliklerini sosyal medyada yayınlayan gazeteci Mevlüt Yüksel’e dava açıldı.

Yüksel

Okulda şubat ayında kavga çıkmış, bazı öğrenciler gözaltına alınmıştı. Takvim gazetesi haber müdürü Mevlüt Yüksel de Twitter hesabından öğrencilerin kimliklerini yayınlamış, ardından paylaşımını silmişti.

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İleri Haber’den Meryem Yıldırım’ın haberine göre Yüksel hakkında öğrencilerin avukatları suç duyurusunda bulundu.

Takvim’in haber müdürü hakkında İstanbul 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yayma’ suçlamasıyla üç yıldan altı yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşması 21 Aralık’ta saat 09.55’te yapılacak. Öte yandan Yüksel’in savcı tarafından ifadesinin alındığı öğrenildi.

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