Gözaltındaki öğrencilerin kimliğini paylaşan gazeteci Mevlüt Yüksel’e iki yıl altı ay hapis

İstanbul Üniversitesi’ndeki kavganın ardından gözaltına alınan öğrencilerin kimliklerini sosyal medyada yayınlayan gazeteci Mevlüt Yüksel iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Okulda geçen yıl ayında kavga çıkmış, bazı öğrenciler gözaltına alınmıştı. Takvim gazetesi haber müdürü Mevlüt Yüksel de Twitter hesabından öğrencilerin kimliklerini yayınlamış, ardından paylaşımını silmişti.

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İlerihaber’den Nazlı Eda Piyade’nin haberine göre Yüksel’e ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma’ suçundan iki yıl altı hapis cezası verildi.

Yüksel kendini “Paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, onlar benim çocuğum yaşında” diyerek savundu.

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İyi hal indirimi uygulanmayan Yüksel’in cezası iki yıldan az olmadığı için ertelenmedi.