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Yaramazlara biraz batar!

Öğrencilerin, Atatürk portresi önünde ‘secdeye vardığı’ okul Bursa’daymış

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım’daki anma etkinliklerinde, portresinin önünde ‘secdeye varan’ öğrencilerin yer aldığı, dün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma açılan okulun Bursa’nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraflar: DHA

10 Kasım’da çekilen, bir kız öğrenci şiir okurken diğerlerinin eğilip alnını yere koyduğu anların görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti. Dün, Milli Eğitim Bakanlığı, soruşturma açacağını duyurmuş ancak görüntülerin hangi okulda kaydedildiğine dair bilgi verilmemişti.

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Milli Eğitim Bakanlığı yazılı açıklamasında, görüntülerin, söz konusu okuldaki törende, 10 Kasım Atatürk’ü anma programını anlamından uzaklaştırdığı, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet verdiği ve bu nedenle inceleme-soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Atatürk posteri önünde secdeye vardığı okula soruşturma

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