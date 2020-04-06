Öğrencileri ‘uzaktan eğiten’ MEB’in şimdiki hedef kitlesi veliler

Covid-19 salgını nedeniyle okulların kapanmasının ardından başlayan uzaktan eğitim sürecinde TRT EBA TV aracılığıyla çocuklara yayın yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) şimdi de velilere yönelik destek programına başlıyor: ‘Bizden’.
18 milyon öğrenciyi ‘uzaktan eğiten’ MEB, çocukların rol modeli velilere, yeni nesil anne babalık, çocuk sağlığı, duygusal bağışıklık ve duygu yönetimi konularında pratik bilgilerle destek verecek. Program, her gün saat 20:00’de, TRT EBA TV İlkokul ve Ortaokul kanallarında yayınlanacak.
Bugün yayına başlayacak ‘veli kuşağın’nın ilk konuğu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olacak. Selçuk’un, anne babalara rehberlik edecek bilgiler paylaşacağı programın ana başlıkları şöyle belirlendi:
- 24 saat anne babalık yapmamız gereken bir dönemde velilerimize önerilerimiz neler?
- Çocukların yaşına göre evde kalma süreciyle baş etme farklılık gösterebiliyor. Kimi çocuk değişimi ve değişikliği bir mücadele fırsatı, mücadeleye davet olarak görürken, kimi çocuk değişimi bir tehdit olarak algılıyor. Çocuklarda bu sürecin ruhsal belirtileri neler olabilir?
- Çocukların öğrenme sürecindeki en önemli faktörlerden biri can sıkıntısı. Mutfak bir çocuk için hayatı öğrenmenin en kestirme yollarından biri.
- Kitap okuyan çocukların hayat başarısı ve okul başarısı nispi olarak daha yüksek oluyor.