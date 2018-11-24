Öğrencileri darp edip paralarını alan polis, ‘yağma’ suçundan cezaevinde

Bakırköy’de bir restoranda üç öğrenciyi darp edip paralarını alan polis memuru ‘yağma’ suçundan tutuklandı.

Bakırköy’de 18 Kasım günü bir restoranda yemek yiyen üniversite öğrencileri K.K.A, T.T.B. ve E.C.B, içeri giren sivil giyimli polis C.D.A.’nın şiddetine maruz kaldı.

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Polis öğrencilerin ifadesine göre darp sırasında ara ara yere yığıldı ancak doğrularak öğrencileri dövmeye devam etti.

Öğrencileri darp ettikten sonra restoranın mutfak kısmına götürerek kıyafetlerini çıkarttıran polis öğrencilerden cüzdanlarında bulunan paraları da kendisine vermesini istedi.

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Uyuşturucuyu kendisi almış

Daha sonra öğrencilerle birlikte dışarı çıkan polis orada da şiddet eylemlerini sürdürdü ve öğrencilerden birinin paralarıyla cebinde bulunan uyuşturucu maddeyi gasp etti. Polis uyuşturucu maddeyle de ilgili emniyete bir bilgi vermedi. Restoran yetkilileri de darp esnasında emniyet birimlerine ulaşmadı.

Olayın ardından emniyete giden öğrenciler polis C.D.A.’dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan polis memuru savcı tarafından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘yağma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

C.D.A’nın altı aylık polis memuru olduğu, mobil okul timlerinde görev yaptığı, olay günü izinli olduğu öğrenildi.