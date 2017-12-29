Küçük yaştaki tesettürlü öğrencilere ‘kapanma partisi’ düzenlendi.

Facebook’ta öğretmenler hakkında haberler paylaşan bir sayfa, öğrenciler ‘başörtüsü takmaya başladığı’ için öğretmenleri tarafından düzenlenen ‘kutlama’dan fotoğraflar yayınladı.

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Fotoğraflardan çocukların ortaokul öğrencisi olduğu anlaşılıyor. Yine öğrencilerin tek tip okul üniforması giymeleri nedeniyle de ‘kutlama’nın bir devlet okulunda yapılmış olması muhtemel.

Fotoğrafın hangi kentte ve hangi okulda ne zaman çekildiği bilinmiyor.

Bir-ikisi hariç tüm öğrencilerin başörtülü olduğu anlaşılan fotoğraflarda, ‘Kapandım mutluyum’, ‘Ben de artık kapalıyım’, ‘Haydi sen de kapan’, ‘Şükür ki kapandım’ yazılı kartonlar görülüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, konuyu Meclis gündemine taşıyarak fotoğrafları Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a sordu.

Sözcü’den Deniz Ayhan’a konuşan Yarkadaş şunları söyledi: “Henüz kendi başlarına tercih yapma yeteneğine kavuşamamış çocuklara zorla türban taktırılıyor. Sonra bu çocuklar öğretmen eşliğinde ‘Kapanma Partisi’ adlı etkinliğe katılıyor. Ellerine pankartlar tutuşturulan çocuklar, yaşıtlarına ‘Sen de kapan’ çağrısı yapıyor. İşte bu istismarın, inanç sömürüsünün ve yaşam biçimi dayatmanın ve zorbalığın başka bir örneğidir.”