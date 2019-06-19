Öğrencilerden tecavüzle suçlanan profesör için emeklilik protestosu

Tecavüzle suçlanan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin tekrar işe alındığı ve emeklilik dilekçesininin işleme koyulduğu iddiası üzerine öğrenciler protesto gösterisi düzenledi.
Ankara Çayyolu’ndaki bir hayvan hastanesinin ortaklarından Bilgili’nin hastanede nöbete kalan veteriner Ç.B.’ye tecavüz ettiği iddia edilmişti. Mağdurun şikayeti üzerine mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
BirGün’den Dilek Yeğin’in haberine göre rektörlük önünde basın açıklaması yapan öğrenciler, ‘”Okulumuzda tecavüzcü öğretmen istemiyoruz” diyerek Bilgili’nin akademik kariyerinin sonlandırıldığını duymak istediklerini ve mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.
‘Daha önce de taciz etti, üstünü kapattılar’
Dışkapı Öğrenci İnisiyatifi üyeleri, Hasan Bilgili’nin adının daha önce pek çok taciz ve mobbing olayına karıştığını ama olayların üstünün kapatıldığını anlattı.
Bir öğrenci, 2007 yılında aynı fakültede görevli kardeşiyle beraber taciz iddiaları sebebiyle ‘memuriyetten men’ talebiyle YÖK’e sevk edilen Bilgili’nin ‘aylıktan kesme’ cezasıyla durumdan kurtulduğunu ifade etti.