Öğrenciler öğretmeni şikayet etti: Tuvalet izni istedik, bıçak çekti

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki bir okulda öğretmeninin tuvalete gitmek isteyen öğrencileri falçatayla tehdit ettiği öne sürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehit Polis Mustafa Erdoğan Orta Okulu’nda okuyan öğrencilerden bazıları, bugün saat 14.30 sıralarında ders sırasında tuvalete gitmek için öğretmenden izin istedi.

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Bunun üzerine Türkçe öğretmeni R.C.’nin izin vermediği öğrencilere falçata göstererek tehdit ettiği savunuldu. Öğrenciler müdüre giderek durumu anlattı. Veliler de okula geldi, bazıları da şikayetçi olmak için karakola gitti.

‘Eğitim alsın diye gönderiyoruz’

Velilerden Zülfü Sönmez şunları anlattı: “Türkçe öğretmeninden çocuklar tuvalete gitmek için izin istiyor. Öğretmen izin vermiyor. Daha sonra çocuklara bıçak gösteriyor. Bıçağı alıp elinde aşikar bir şekilde gösteriyor. Ondan sonra diğer çocuk da aynı şekilde ‘Hocam tuvalete gidebilir miyim?’ diyor. O çocuğa da bıçak gösteriyor. Ve çocuklar da ‘Hocam ne oluyor, psikopat mısınız?’ diyor. ‘Evet ben psikopatım. Siz beni bu hale getirdiniz’ diyor. Biz çocuklarımızı okula gönderiyoruz ki çocuklarımız okusun eğitim alsın diye.”

Öğretmen ise müdürle görüşmesinin ardından okuldan gizlice ayrılmış.