Öğrenciler ‘hedef tahtası’nda: Akademisyenlere desteğe de ceza

Ege Üniversitesi’nde ‘Barış için Akademisyenler’ bildirisine imza atan ve KHK’yla ihraç edilen akademisyenlere destek veren öğrenciler de hedef tahtasına oturtuldu.

Cumhuriyet’ten Hakan Dirik’in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rektör atadığı Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun’un, YÖK’ün inisiyatifiyle yerini Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’na bıraktığı Ege Üniversitesi’nde öğrencilere açılan soruşturma ve verilen cezaların arttığı belirtildi.

4’ncü sınıf felsefe öğrencisi Alçay Çelik, ‘Barış Akademisyenleri’ne destek açıklaması nedeniyle altı ay ceza aldı.

Akademisyenler ihraç edildiği gün koridorda kitap okuduğu için dekanlık tarafından soruşturma açılan Çelik, şöyle konuştu: “Bu soruşturma kapsamında ifademi aldılar. Hangi kitabı okuduğumu sordular. Ben de ‘Felsefe öğrencisiyim, her kitabı okurum’ yanıtı verdim. Ama her kitabın bir olmadığını söylediler. Hocaların kapısına astığımız ‘Barış istiyoruz ve sizi seviyoruz’ yazılarını soruşturmada bize delil diye gösterdiler. Ben de bu ülkede barış istediğimi ve hocalarımı sevdiğimi söyledim. Henüz bu soruşturmanın sonucu gelmedi.”

‘Saraydaki hesap kampusta tutmaz’

Psikoloji okuyan Ruhat Alkan da ‘Barış akademisyenleri’ne destek verdiği için okuldan uzaklaştırıldı.

Alkan, “Ocak sonunda mezuniyete hak kazandım. Hatta mezuniyet belgemi de aldım. Buna karşın okulda yaptığım ‘Barış akademisyenleri’ne destek açıklaması nedeniyle soruşturma açıldı. Okulu bitirmeme rağmen altı ay okuldan uzaklaştırıldım” dedi.

Hakkındaki üç ayrı soruşturmadan toplam 18 ay okuldan uzaklaştırma cezası alan ve kaldığı devlet yurdundan atılan 1’nci sınıf mühendislik öğrencisi Emine Akbaba da, öğrencilerin hedef alınmaya başlamasına ilişkin “Akademi biat etmeyecek. Saraydaki hesap kampuste tutmaz. Üniversite saraya sığmaz” diye konuştu.