Öğrenci yurdunda 46 öğrenci yemekten zehirlendi

Çanakkale’de bir öğrenci yurdunda kalan 46 kız öğrenci ve bir yurt görevlisi yedikleri yemekten zehirlendi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre, Barbaros Mahallesi’ndeki kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler ve bir yurt personeli, sabaha karış mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan 26 öğrenciden dördü taburcu edildi. 22 öğrencinin ise tedavisi sürüyor.

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Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan öğrencilerden yedisi taburcu edilirken, beş öğrenci ve bir yurt görevlisinin tedavileri devam ediyor.