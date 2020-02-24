Servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri polis okula bıraktı

Yargıya hükmedenler kendi çıkardıkları kanunlara saygılı iseler, 18 Şubat’ta beraat ettiği gün yeniden içeri attırdıkları Osman Kavala’yı 25 Şubat salı günü serbest bırakmakla yükümlüler. Kamuoyunda ‘birinci yargı paketi’ olarak da tanınan yasanın hiçbir yoruma yer bırakmayan hükmü açısından işte bu kadar net.