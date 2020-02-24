Servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri polis okula bıraktı

Edirne’de 17 özel eğitim öğrencisinin bulunduğu servis minibüsü sürücüsü Ü.A., 0.68 promil alkollü çıktı. Öğrenciler derse geç kalmamaları için yetki belgeli polisin kullandığı aynı minibüsle okula bırakıldı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde şehir içinde yolcu ve öğrenci taşımacılığı yapan araçları denetledi. Ekipler, içinde Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören 17 öğrencinin bulunduğu, Ü.A. yönetimindeki servis minibüsünü durdurdu. 0.68 promil alkollü olduğu belirlenen Ü.A.’nın ehliyetine altı ay süreyle el kondu.
Ayrıca ‘alkollü araç kullanmak’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye atmak’ ve ‘karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde uymamak’ suçlarından 3 bin 16 lira para cezası uygulandı.
Öğrenciler polis tarafından okula bırakıldıktan sonra minibüs trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.