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Yaramazlara biraz batar!

Öğrenci olmayınca: Milli Eğitim, beş imam hatipi kapatmak zorunda kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci eksikliği nedeniyle beş imam hatip okulunu kapattı.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, Batman, Bursa, Kocaeli ve Şanlıurfa valilikleri dönem başında illerindeki bazı imam hatiplerde kayıtlı öğrenci bulunmadığından okulların kapatılması teklifini bakanlığa iletti. Okulların kapatma şartlarını taşıdığının anlaşılmasının ardından bu illerde bulunan beş imam hatip ortaokulu kapatıldı.

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2019 Yatırım Programı’nda 162 yeni imam hatip lisesi için 460 milyon TL ödenek ayrılmıştı. Ancak MEB istatistiklerine göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında 224 bin 950 kontenjana sahip imam hatip liselerinin yarısı boş kalırken, bu okullara sadece 117 bin 662 öğrenci yerleştirildi.

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