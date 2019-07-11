Öğrenci genci öldüren polise beş yıl üç ay hapis ve tahliye: Meslekten de ihraç edildi

Mersin’de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Feray Şahin’i ‘taksirle öldürmekten’ suçlu bulunan özel harekat polisi Fatih Burak Aykul beş yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı ve meslekten ihraç edildi.

Fotoğraf: DHA

BBC’de yer alan habere göre, Aykul, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu’nun açtığı idari dava sonucunda, Aykul’un meslekten ihraç edilmesine karar verildi.

Feray Şahin 19 Eylül 2017’de Mersin Mezitli’deki evinde özel harekat polisi Aykul tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Aykul, olayın şakalaşırken meydana gelen bir kaza olduğunu iddia etmiş, adli tıp raporu ise bunun aksini kanıtlamıştı.

Aykul’un tahliyesi sonrası Şahin’in ailesi dosyayı Yargıtay’a götürdü.