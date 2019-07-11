Diken

Yaramazlara biraz batar!

Öğrenci genci öldüren polise beş yıl üç ay hapis ve tahliye: Meslekten de ihraç edildi

Mersin’de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Feray Şahin’i ‘taksirle öldürmekten’ suçlu bulunan özel harekat polisi Fatih Burak Aykul beş yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı ve meslekten ihraç edildi.

Fotoğraf: DHA

BBC’de yer alan habere göre, Aykul, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

Reklam

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu’nun açtığı idari dava sonucunda, Aykul’un meslekten ihraç edilmesine karar verildi.

Feray Şahin 19 Eylül 2017’de Mersin Mezitli’deki evinde özel harekat polisi Aykul tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Aykul, olayın şakalaşırken meydana gelen bir kaza olduğunu iddia etmiş, adli tıp raporu ise bunun aksini kanıtlamıştı.

Aykul’un tahliyesi sonrası Şahin’in ailesi dosyayı Yargıtay’a götürdü.

Reklam

SON HABERLER

AB, Türkiye’ye ‘sondaj yaptırımı’na hazırlanıyor

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile birlikte yürüttüğü adanın batı ve doğusunda petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine karşı Avrupa Birliği’nin (AB) çeşitli ‘ceza’ mekanizmalarını harekete geçirmeye hazırlandığı belirtildi.

Erdoğan’la yükselen dolar, Fed başkanının ‘güvercin’ söylemleriyle düşüşte

Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizin tek haneye indirilmesine ilişkin açıklamaları ile sert yükselen dolar/TL, Fed Başkanı Jerome Powell’ın daha büyük faiz indirimi beklentilerini canlandıran ‘güvercin’ açıklamaları sonrası 5.65’e kadar geriledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...