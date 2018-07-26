Öğrenci başına en fazla parayı Konya Gıda Tarım Üniversitesi harcıyor!

Yüksek Öğritim Kurumu’nun (YÖK)’ün raporuna göre öğrenci başına en yüksek harcamayı Konya Gıda Tarım Üniversitesi yapıyor!

pervinkaplan.com’un haberine göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018 raporunda üniversitelerin öğrenci başına cari giderleri de yer aldı.

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Mali verilerin 2016-2017 denetleme raporlarına göre hazırlandığı ve tanıtım harcamalarının da öğrenci başına cari giderlerden ayrı tutulduğu vurgulanan raporda ilk sırada Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi yer alıyor. Bu üniversitenin öğrenci başına cari gideri 116 bin 269 TL.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde 90 lisans öğrencisinin 90’ı da tam burslu. Üniversite ilk öğrencilerini ise 2016-2017 öğretim yılında aldı. Üniversitede Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ve Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi bulunuyor.

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Üniversitenin en yüksek harcamaya sahip olmasının nedeni öğrenci sayısının az olmasına bağlanıyor. Bir üniversite yöneticisi, cari giderlerin yatırım hariç personel maaşları, elektrik, kırtasiye, sigorta giderleri gibi harcamalardan oluştuğunu, bunun içinde yatırım giderleri olmadığını vurguladı.

İkinci Koç, üçüncü Sabancı

Öğrenci başına harcamada ikinci sırada Koç Üniversitesi var: 60 bin 87 TL. Koç Üniversitesi’nde de tam burslu öğrenci oranı yüzde 20.

Üçüncü sıra ise 51 bin 610 TL ile Sabancı Üniversitesi’nde. Bu üniversitede de tam burslu öğrenci oranı yüzde 11’de kalıyor.

İlk 10

Öğrenci başına en fazla cari gider miktarında ilk 10 sırayı paylaşan üniversiteler şöyle:

Konya Gıda Tarım Üniversitesi: 116 bin 269 TL

Koç Üniversitesi: 60 bin 087 TL.

Sabancı Üniversitesi: 51 bin 610 TL.

İstanbul Şehir Üniversitesi: 39 bin 775 TL

İstinye Üniversitesi: 32 bin 789 TL

Bilkent Üniversitesi: 27 bin 393 TL

İstanbul Bilim Üniversitesi: 24 bin 819 TL

Bezmialem Vakıf Üniversitesi: 22 bin 629 TL

Yüksek İhtisas Üniversitesi: 22 bin 153 TL

İstanbul Ticaret Üniversitesi: 20 bin 381 TL