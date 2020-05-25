OGM: Kaş’taki yangının otların tutuşmasıyla çıktığı düşünülüyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan yangına, kuru otların tutuşmasının neden olduğunun düşünüldüğünü bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Kaş ilçesindeki Çukurbağ yarımadasında dün gece yarısı orman alanı dışındaki makilik ve zeytinlik alanda yangın çıkmıştı. Alevler villalara ulaşmadan söndürülmüştü.

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AA’da yer alan habere göre, yazılı açıklama yayınlayan OGM, yangının orman alanı dışında olmasına rağmen kamusal görev gereği dört arazöz, iki su ikmal aracı ve altı teknik personelle söndürme çalışmalarına katıldıklarını ifade etti.

Açıklamada, “2.5 hektar alanın etkilendiği yangına ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle alevlerin evlere sıçrayıp can ve mal kaybına sebep olması engellenmiştir” dendi.

Açıklamada, yangının ilk belirlemelere göre, gece çıkan şiddetli fırtına esnasında sokak aydınlatma lambasının altında bulunan kuru otların tutuşması nedeniyle çıktığının düşünüldüğü bilgisine yer verildi.