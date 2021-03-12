Oğluyla kavga eden 14 yaşındaki iki çocuğu öldürdü

Çorum’da yaşayan Servet B., oğluyla kavga ettikleri gerekçesiyle 14 yaşındaki Tunç T. ve Kaan T.’yi tabancayla vurarak öldürdü.

Servet B., bugün saat 11:30 sıralarında Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde, oğluyla kavga ettiklerini öne sürdüğü 8’inci sınıf öğrencisi iki çocukla okul servisinde tartıştı.

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Baba, tartışma sırasında tabancayla iki çocuğa ateş etti. Servet B. kaçtı, yaralanan çocuklar ise ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tunç T. ve Kaan T. hastanede hayatını kaybetti. Servet B. ise jandarma tarafından yakalandı.