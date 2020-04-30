‘Oğlunuz bana küfür etti’ dedi ve ateş etti: Anne hayatını kaybetti; baba ağır yaralı

Samsun’da, S.K. (66), oğullarının kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü Huriye-Sabri Karadeniz çiftine pompalı tüfekle ateş açtı. Üç çocuk annesi Huriye Karadeniz (44) hayatını kaybetti, Sabri Karadeniz (48) ise ağır yaralandı.

Fotoğraf: DHA

S.K., dün saat 23:30 sıralarında, akrabası olan çiftin, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde evine gitti. Kapıyı açan Sabri Karadeniz’e, “Oğlunuzu buraya getirin, bana küfür etti” diyen S.K., çıkan tartışmada, ona ve eşine ateş etti.

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Çift, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan, tüfeği olay yerine yakın bir yere atarak kaçtı. Sağlık ekipleri Huriye Karadeniz’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Sabri Karadeniz ise Eğitim Araştıma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı S.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu’nda sorguya alındı.