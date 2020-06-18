Oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu; küçük çocuk otomobilde bulundu

Üst düzey bir Türk askeri yetkili, Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği iddiasının ‘tamamen gerçek dışı’ olduğunu, gemiye talebi üzerine Türk donanması tarafından yakıt ikmali yapıldığını belirterek, muhabere paylaşmayan gemiyle ilgili durumun NATO makamlarına bildirildiğini kaydetti.