Oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu; küçük çocuk otomobilde bulundu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanarak suya giren baba boğuldu. Oğlu, bahçedeki otomobilde bulundu.
AA’nın haberine göre Çatalçam Mahallesi’nde yaşayan 34 yaşındaki Yasin Güzelel, bahçe sularken gözden kaybolan beş yaşındaki oğlunu aramaya başladı.
Oğlunun, bahçesini sulamak için yaptırdığı gölete düştüğünü sanan Güzelel suya girdi. Sudan çıkmayınca, yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Sualtı polisi, Güzelel’in boğulduğunu belirledi. Ekipler tarafından sudan çıkartılan Güzelel’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.