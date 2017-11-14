Oğlunun evlenmek istediği engelli kadına cinsel saldırıyla suçlanan adam tutuklandı

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Bolu’da komşusunun 22 yaşındaki zihinsel engelli kızına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan 70 yaşındaki adam tutuklandı.

Kıbrıscık ilçesindeki Alanhimmetler köyünde yaşayan 70 yaşındaki Selim I.’nın konuşma güçlüğü çeken ve ileri derecede zeka geriliği bulunan İ.C.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

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İ.C.’nin komşusunun, kadının ailesine durumu haber vermesi üzerine yapılan şikayet sonrası açılan davada sanığa 12 yıla kadar hapis istendi.

Bolu ağır ceza mahkemesindeki duruşmaya katılan İ.C. şunları anlattı: “Bahçede otururken yanıma Selim amca geldi. Üzerimdekileri çıkarmaya çalıştı. Ben de onun kolunu ısırıp taş attım ve kaçtım.”

Tutuksuz yargılanan sanık Selim I. ise ifadesinde şunları söyledi: “Ben öğleden sonra koyunlarım kaybolduğu için dışarı çıktım. İ.C. o sırada evlerinin yanındaydı. Yanından geçerken bana ‘Kızın gelmiş, evde mi?’ diye sordu. Ben de ‘Geldi’ deyip yanından geçip gittim. Başka şekilde kendisine dokunmadım. Yanına da yaklaşmadım. Oğlum bir ara bu kızla evlenmek istediğini bana söylemişti. Ancak annesi ve ben, kızın rahatsızlığı nedeniyle bunu kabul etmedik. Ben kendisine vurmadım, eteğini indirmeye çalışmadım. Suçsuzum.”

Mahkeme, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle sanığı tutukladı.

Selim I. karar üzerine “Bu yaştan sonra hapishane koyar bana. Beni tutuklamayın” dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.