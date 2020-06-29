Oğlunun eğitimi için biriktirdiği 15 bin lirayı yanlışlıkla sobada yaktı

Çankırı’da bir kadın, oğlunun eğitimi ve annesinin bakımı için biriktirdiği parayı yanlışlıkla kuzinede yaktı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İncili Çeşme Mahallesi’nde eski bir evde, 84 yaşındaki engelli annesiyle yaşayan 46 yaşındaki Gülşen Hayta, 15 bin lirayı evin odasındaki sobaya sakladı.

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Bir gün, annesi, üşüdüğünü söyleyerek sobayı yakmasını isteyince paranın orada olduğunu unutarak sobayı yaktı. Yemek ısıtmak için kuzineyi açtığında dumanlar yükseldiğini fark eden Hayta, durumu anlayınca yanmış paraları eliyle çıkarmaya çalıştı.

Samsun’da tıp fakültesi okuyan oğluna ve engelli annesine tek başına bakmaya çalıştığını ve annesi bakıma muhtaç olduğundan çalışamadığını belirten Hayta şunları söyledi: “Sobayı kaldıracağım diye parayı sobanın kuzinesine saklamıştım. Evimiz gecekondu olduğu için emniyetli değildi, benim de aklıma buraya saklamak geldi. Annem ‘Üşüdüm, sobayı yak biraz’ dedi ben de kovaya kömür, odun attım ve yaktım.”

Can havliyle, kurtarabilir miyim diye çabalarken elinin ve halının yandığını anlatan Hayta şöyle devam etti: “Ama iş işten geçti. Bağırmama komşular geldi. Hiçbir gelirim yok, sağdan soldan gelen paralardı. Biriktirdiğim parayı, oğlum gelince hesabına yatırsın diye saklıyordum. Alt katta fareler var, orada fareler kemirir diye burada sobaya koydum. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Çaresizliğin içinde kalıyorsunuz. “

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Hayta, yanan paralar için Merkez Bankası ile Çankırı Valiliği’ne başvurduğunu söyledi.