Oğlunun düğününde ‘yasak tanımayan’ AKP’li vekile para cezası

Kocaeli’de oğlunun düğününde Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’a para cezası verildi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 4 Eylül’den itibaren sokak ve kır düğünleri yasaklanmış, nikah töreni şeklindeki düğünlere bir saatlik kısıtlama getirilmişti. Ayrıca, düğünlerde yiyecek-içecek ikramı da yasaklanmıştı. Ancak Yaman’ın düğününde kurallar ihlal edilmişti.

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DHA’nın haberine göre AKP’li Yaman’a 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282’nci maddesi uyarınca, Hıfzıssıhha Kurulu kararına dayalı olarak en üst sınırdan 3 bin 180 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Yaman’a düğünler ile nikâhlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi ya da ikramının yasaklanmasına rağmen, düğünde davetlilere toplu yemek verildiği için aynı tutardaki idari para cezası iki kez uygulandı ve ceza 6 bin 360 TL oldu.

Karayolları’na ceza

Dilovası Kaymakamlığı ayrıca düğünün yapıldığı işletmenin bağlı olduğu Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, pandemi tedbirlerine aykırı davranılmasına göz yumduğu için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282’nci maddesine göre Hıfzıssıhha Kurulu Kararına dayalı olarak en üst limitten ceza verdi. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne de 1500 kişilik düğünde kişi ve süre sınırını aştığı ve her türlü yiyecek içecek servisi ya da ikramının yapılmasına göz yumduğu için toplam 6 bin 360 TL idari para cezası verildi.

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Yemek şirketine de ceza

Öte yandan yemek tedarikçisine ise her türlü yiyecek içecek servisi ya da ikramı yasaklanmasına rağmen, yemek servisi yaptığı için en üst limitten 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.