Oğlunun doğum belgesine ‘annesi’ yerine ‘babası’ yazdırmak isteyen trans birey davayı kaybetti

Britanya’da, bir trans birey, çocuğunun doğum belgesine ‘annesi’ yerine ‘babası’ veya ‘ebeveyni’ yazdırmak için başlattığı hukuki mücadeleyi kaybetti.

Fotoğraf: BBC

Freddy McConnell, 1986’da, Kent’te kadın kimliğinde’ dünyaya geldi. Ergenlik çağında cinsiyet disforisi (doğumda belirlenmiş biyolojik cinsiyet ile bireyin yaşadığı/dışa vurduğu cinsiyet kimliği arasında uyuşmazlık) yaşayan McConnell, 23 yaşında ‘trans’ olduğunu anladı. Testosteron tedavisi gördü ve 2015 yılında, ABD’de cinsiyet değişikliği ameliyatı oldu.

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Gazeteci McDonnell, çocuk sahibi olmak istediği için rahmini aldırmadı. 2018 yılında oğlunu dünyaya getirdi. Çocuk sahibi olmak için bir süre testosteron kullanımına ara veren McConnell’in ‘doğum yapması’, 2019’da, ABD’de düzenlenen Tribeca Film Festivali’nde prömiyeri yapılan bir belgesele konu oldu.

Oğlu dünyaya geldikten sonra başlattığı hukuki müadelede ilk davayı Eylül 2019’da kaybeden Freddy McConnell temyize gitti ancak başkent Londra’daki temyiz mahkemesi, sertifikadan ‘annesi’ ifadesinin kaldırılmasına dair talebi reddederek alt mahkemenin kararını onadı.

Hakim Lord Burnett, McConnell’in anne olarak kayda geçmesi gerektiğini, bu durumun onun bireysel haklarını ihlal etmediğini, yasalara uygun olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle çelişmediğini söyledi. Ülkede bu konuda bir yasal düzenleme yapılacaksa bu görevin parlamentoya ait olduğunun da altını çizdi.

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McConnell’in avukatı Andrew Spearman, Yüksek Mahkeme’ye başvuracağını belirterek şunları söyledi: “Müvekkilim doğal olarak hayal kırıklığına uğradı. Mahkemenin, onun yasal cinsiyet kimliğine ve oğluna babalık etme isteğini dikkate almaması onu üzdü.”