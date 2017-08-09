Oğlunun cenazesi için 90 gün açlık grevi yapan Kemal Gün Nuriye ve Semih için açlık grevinde

Dersim’deki operasyonda hayatını kaybeden oğlunun cenazesini almak için 90 gün açlık grevi yapan Kemal Gün, şimdi de işlerine iade talebiyle başlattıkları açlık grevinin 154’üncü gününe giren tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için iki günlük açlık grevi yapacak.

Dersim’de merkez ile Hozat ilçeleri arasında 7 Kasım 2016’da yapılan hava operasyonunda hayatını kaybeden 11 DHKP-C’linin arasında Gün’ün 28 yaşındaki oğlu Murat Gün de bulunuyordu.

Reklam

70 yaşındaki Gün, oğlunun cenazesini alamayınca 24 Şubat’ta Seyit Rıza Meydanı’nda açlık grevine başlamış, 90 günün sonunda cenaze kendisine teslim edilmişti.

Gün, Gülmen ve Özakça için iki günlük açlık grevi yaptığını Twitter’dan duyurdu: