Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Oğlunun cenazesi için 90 gün açlık grevi yapan Kemal Gün Nuriye ve Semih için açlık grevinde

Share75
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 76

 

Dersim’deki operasyonda hayatını kaybeden oğlunun cenazesini almak için 90 gün açlık grevi yapan Kemal Gün, şimdi de işlerine iade talebiyle başlattıkları açlık grevinin 154’üncü gününe giren tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için iki günlük açlık grevi yapacak.

Fotoğraf: Dihaber

Dersim’de merkez ile Hozat ilçeleri arasında 7 Kasım 2016’da yapılan hava operasyonunda hayatını kaybeden 11 DHKP-C’linin arasında Gün’ün 28 yaşındaki oğlu Murat Gün de bulunuyordu.

Reklam

70 yaşındaki Gün, oğlunun cenazesini alamayınca 24 Şubat’ta Seyit Rıza Meydanı’nda açlık grevine başlamış, 90 günün sonunda cenaze kendisine teslim edilmişti.

Gün, Gülmen ve Özakça için iki günlük açlık grevi yaptığını Twitter’dan duyurdu:

Konyaspor başkanına göre ‘Nuriye Semih’ pankartı taraftarı tahrik etmek içinmiş

Beşiktaş taraftarından ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı

Gülmen ve Özakça’ya destek eyleminde ‘heykel’ sanılan sanatçı da gözaltında

Semih Özakça’nın eşi: Cezaevinde gazete arasına dürüm broşürü koyuyorlarmış

Yasak İstanbul’a taşındı: Gülmen ve Özakça’ya destek eylemine polis saldırısı

‘Ethnique Punch’tan açlık grevindeki eğitimcilere ‘selam’: Nuriye ve Semih’in açlığına ses ver

Esra Özakça’dan karara tepki: AİHM’de de hukuk yokmuş

Tutuklu iki eğitimcinin avukatı: OHAL Komisyonu karar verirse açlık grevi bitebilir

‘Anlatılanlar bütünüyle gerçek’: Gülmen ve Özakça için çekilen ‘Yaşıyor’ yayında

AİHM’den Gülmen ve Özakça’ya ret: Devlet iyi bakıyor, hayati tehlikeleri yok

Nuriye Gülmen’den mektup: ‘Ölmüş mü’ diye bakıyorlar, son günlerin işkencesi bu

Ankara’da Gülmen ve Özakça yasağı: Ay boyu eyleme izin yok, IŞİD saldırabilir

Zorla hastaneye götürülen Özakça: Askerler ‘Kafasına bastırırım hareket edemez’ dedi

Zorla hastaneye götürülen Gülmen ve Özakça ‘tam bir tecrit ortamında’

Gülmen ve Özakça için Taksim’de eylem: Zorla tıbbi müdahale hukuka aykırı

Halkın Hukuk Bürosu: Gülmen ve Özakça zorla hastaneye götürüldü, müdahale yok 

CHP’li vekillerin Özakça ve Gülmen’i ziyaret taleplerine bakanlıktan yanıt yok

Kolunda morluklar oluştu: Açlık grevindeki Semih Özakça cezaevinde darp edildi

Nuriye Gülmen’den mektup: ‘Ölmüş mü’ diye bakıyorlar, son günlerin işkencesi bu

Açlık grevindeki Özakça’dan şiir: Bu devrana daha ağır söveceğim

AİHM’in talebiyle: Açlık grevindeki iki eğitimci muayene edildi

Gülmen ve Özakça’nın avukatı: Sesleri duyulduğu zaman eylemi bırakacaklar

Gülmen ve Özakça için yeni girişim

Gülmen ve Özakça’ya destek için Ankara’ya yürüyen Kızılçay’a ‘köy hapsi’ cezası

Yüksel Caddesi’nde polis müdahalesi: Nuriye Gülmen’in kardeşi gözaltında

Gülmen ve Özakça için: Cumartesi Anneleri’nden ‘acil adalet ve vicdan’ çağrısı

İki eğitimciyi DHKP-C’li ilan eden bakanlık: Gülmen, Gezi döneminde hapis yattı

Açlık grevinde 136’ncı gün: TTB’nin ziyaret talebine bakanlıktan ret, muhatap aranıyor

CHP’li vekiller iki eğitimci için bakana mektup yazdı: Her gün ölüme yaklaşıyorlar

Gülmen ve Özakça için AİHM’e rapor gönderildi: ‘Tahliye edilmelerini istiyoruz’

DBP lideri Sebahat Tuncel’den Gülmen ve Özakça için üç günlük açlık grevi

Yüksel’de ‘rutin’ polis müdahalesi: Üç eylemci gözaltına alındı

Açlık grevindeki Semih Özakça’yı ziyaret eden eşi: 59 kiloya düşmüş, ayağı aksıyor

Şair Erbaş’tan iki eğitimci için Erdoğan’a mektup: Zaman saniyelere dayandı

Açlık grevindeki Özakça’nın eşi: Kritik aşamadalar, herkes yapabileceğini yapmalı

‘Yapabileceğini yaptı’: Sabah’ın Brüksel temsilcisinden Gülmen ve Özakça için ‘cezaevine iki dürüm’ mesaj


Share75
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 76

SON HABERLER

Madem ekonomi iyi gitmiyor neden borsa rekor kırıyor?

Herkesin bizi kıskandığı (!) bu dönemde altını tekrar çizmek gereken husus, piyasa yatırımcılarının kısa vadeli risklere demokratik standartlarda yaşanan erozyon veya otoriterleşmeye göre daha hassas yaklaştığı gerçeği.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...