Oğlunun böbreğiyle hayata tutundu

Adıyaman’da yaşayan mevsimlik işçi Hacı Tatbaş’ın iki böbreği de iflas etti. Eşi kilolu olduğu için donör olamadı. Altı çocuk babası Tatbaş, evlatlarının geleceğini düşünerek onların donör olmasını istemedi. Ancak, durumu ağırlaşınca oğlu Ferit Tatbaş onu ikna etti.

Fotoğraf: DHA

43 yaşındaki Hacı Tatbaş, 23 yaşındaki oğlunun böbreğiyle hayata döndü. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından 13 Eylül’de nakil ameliyatı yapıldı.

Reklam

Ferit Tatbaş, “Tek böbrekle yaşayabilirim, evladın olarak bunu yapabilirim, isteğimi geri çevirme” sözleriyle ikna ettiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Babam sürekli son çare kadavradan nakil olabileceğini söylüyordu. Zamanının kalmadığını doktorlar bize bildirmişti. Annem kilo nedeniyle bağışçı olamadı. Bizlerin de donör olma teklifimizi reddediyordu. Benim ısrarıma rağmen ‘Bir gün senin de ihtiyacın olur’ diyordu. Diğer kardeşlerimin tekliflerini de bu nedenle reddetti. Ben tek böbrekle binlerce insanın yaşadığını anlattım. İyi ki de babamı zorlamışım. Şimdi ikimiz de iyiyiz, her şey yolunda.”

Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise çocukların anne-babalarına donör olmasına pek rastlanmadığı belirterek, “Evlatlar organ vermek istese de anne ve babalar kabul etmek istemiyor. Hiç kolay bir süreç değil” ifadelerini kullandı.