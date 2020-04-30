Oğlunun, astımı olan katilinin ev hapsinde tutulmasını istedi: Öfkeliyim ama cezaevinde Covid-19’dan ölmesini dilemem

Arjantin’de, bir kadın, oğlunun hapisteki katilinin Covid-19’dan ölmemesi için şartlı tahliye edilip ev hapsinde tutulmasını desteklediğini anlattığı bir mektup kaleme aldı.

Alejo Hunau (Fotoğraf: BBC)

1976-1983 yıllarında diktatörlük döneminde siyasi suçlu olarak hapis yatan Silvia Ontivero’nun yerel yönetime danışmanlık da yapan gazeteci oğlu Alejo Hunau, 2004’te Mendoza kentindeki evinde başına şişeyle vurularak öldürüldü. Onu öldüren Diego Arduino, 2007’de 16 yıl hapis cezasına mahkum oldu. O yıl hapse giren Arduino, şubat ayında astımı olması sebebiyle şartlı tahliye başvurusunda bulundu.

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O zaman bu talebin reddedilmesini isteyen Ontivero yerel basında yayımlanan açık bir mektup kaleme aldı ve ev hapsi fikrini desteklediğini yazdı.

Koşulların değiştiğini belirten Ontivero şu ifadeleri kullandı: “Bu şartlar altında bir kez daha düşündüm. Ona çok öfkeliyim, ondan nefret ediyorum ama asla ölmesini dilemem. Böyle bir şeyi kimse hak etmiyor. Uzun uzun düşündüm ve ev hapsi fikrini destekleme kararı aldım. Biliyorum cezaevleri aşırı kalabalık. İnsanlar iç içe ve virüsün bulaşmasından korkuyorlar. Onları anlıyorum.”

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández salı günü risk altında olan bazı mahkumların ev hapsinde tutmayı planladıklarını açıkladı.

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Arduino’nun talebini değerlendiren mahkeme de astımı nedeniyle risk altında olduğu için Mendoza eyaletinde, tahliye edilmesi planan 400 mahkum arasında yer aldığını açıkladı.

Arjantin ve diğer Latin Amerika ülkelerinde haddinden fazla kalabalık cezaevlerinde salgın nedeniyle protesto gösterilerine sahne oluyor.