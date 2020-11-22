Oğlunun acısına yüreği dayanmadı: Onun kalp krizinden öldüğünü öğrendikten bir saat sonra hayatını kaybetti

Malatya’nın Darende ilçesinde nikah töreninde oynarken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oğlunun acı haberini alan anne bir saat sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre Yenice Mahallesi’nde yakınlarının nikah törenine katılan Mustafa Gürbüz (56) dans ederken fenalaşıp yere düştü.
Yakınları tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Gürbüz kurtarılamadı.
Gürbüz’ün ölüm haberini alan annesi Nezik Gürbüz (78) de oğluna ait evde bir saat sonra kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Anne ve oğlu, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.