Oğlunun acısına yüreği dayanmadı: Onun kalp krizinden öldüğünü öğrendikten bir saat sonra hayatını kaybetti

Sağlık çalışanı Rabia Meltem ve Mikail Çiftçi çifti, bir aylık Covid-19 tedavi ve karantina sürecinin ardından hastalığı yenerek görevlerine döndü. Çift, yaşadıkları zorlu süreçte merdiven bile çıkamadıklarını belirterek “Şimdi merdivenleri çıkabildiğimiz için bile kendimizi şanslı hissediyoruz” dedi.