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Yaramazlara biraz batar!

Oğlunu ormanlık alana götürüp bıçakla yaralayan baba tutuklandı

Zonguldak’ta oğlunu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı. 

AA’nın haberine göre Çaycuma ilçesinde yaşayan Y.A. (42), önceki gün aracıyla Veliköy mevkisinde ormanlık alana götürdüğü oğlu A.O.A’yı (16) bıçakla yaraladı. 

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Y.A.’nın jandarmaya giderek ihbarda bulunması üzerine bölgeye giden ekipler, A.O.A.’yı yaralı halde buldu. 

Yaralı çocuk, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedavi altına alındı. 

Gözaltına alınan Y.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 

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