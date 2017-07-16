Oğlunu öldüren baba: Uyuşturucu kullanıyordu, vatan hainiydi

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, 25 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren 51 yaşındaki İsmet Öztürk, “Oğlum uyuşturucu kullanıyordu, vatan hainiydi o yüzden öldürdüm, pişmanım” dedi.

DHA’nın haberine göre bir ay önce cezaevinden çıkan Mehmet Öztürk ve babası İsmet Öztürk arasında tartışma çıktı.

Reklam

Baba Öztürk, tartışma sırasında tabancasını çekerek oğlunu başından ve göğsünden vurarak öldürdü. Öztürk’ün eşi polisi arayarak cinayeti bildirdi.

Yakalanan ve emniyete getirilen baba Öztürk, gazetecilerin “Neden yaptınız?” sorusuna, “Vatan hainiydi, madde kullanıyordu, pişmanım” diye cevap verdi. Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.