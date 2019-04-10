Oğlunu istismarla suçlanan koruma derneği başkanı ilk duruşmada beraat etti

Sekiz yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanıp sonra serbest bırakılan çocuk koruma derneği başkanı Erhan N. ilk duruşmada beraat etti.

Fotoğraf: Reuters

İddiaya göre çocuk, annesine babasının kendisine çıplak erkek ve kadınların olduğu videolar gönderdiğini söylemişti. Durumdan şüphelenen anne de oğluna babasının farklı bir yerine dokunup dokunmadığını sormuş, çocuk da annesine babasının özel bölgelerine dokunduğunu belirtmişti.

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İddianamede çocuğun beyanının ‘tereddüte yer bırakmadığı‘ ve ‘iftira atması için bir gerekçe olmadığı‘ ifade edilirken, ‘çocuğu müstehcen yayınları seyretmeye teşvik‘ ve ‘çocuğun cinsel istismarı‘ ile suçlanan Erhan N. suçlamaları reddetmişti.



Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre savcı mütalaasında, anne ile babanın arasındaki ihtilafa da dikkat çekerek aralarında çok sayıda dava bulunduğu, bu nedenle yönlendirme olabileceği, sanık baba ile mağdur çocuk arasındaki fiziksel temasın cinsel istismar kastıyla yapıldığına ilişkin bir delile ulaşılamadığı gerekçesiyle beraat istedi.

Mahkeme de sanık babanın beraatına karar verdi.